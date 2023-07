Medier: PSG-præsidents bolig ransaget

Der er gang i den i den franske klub PSG.

Onsdag blev Luis Enrique præsenteret som ny cheftræner for PSG. Men klubbens qatarske ejer, Nasser al-Khelaifi, havde andre ting i tankerne.

Ifølge nyhedsbureauet AFP, den store franske avis L'Équipe og Mediapart er præsidentens lejlighed nemlig blevet ransaget.

Fortrolighedsaftale

Årsagen er, at den 49-årige er involveret i en efterforskning, efter at den fransk-algeriske lobbyist Tayeb Benabderrahmane hævdede, at han i 2020 blev tilbageholdt og tortureret i Qatar for at være i besiddelse af følsomme dokumenter vedrørende PSG-chefen.

Dokumenterne indeholdt angiveligt intime videoer af al-Khelaifi og ham og en kvinde. De indeholdt angiveligt også flere samtaler mellem den 49-årige og Qatar-emiren om, hvordan Qatar blev tildelt VM i 2022, ifølge dokumenter fra den franske efterretningstjeneste.

Benabderrahmane hævder, at han fik lov til at forlade Qatar i november 2020 efter at have underskrevet en fortrolighedsaftale.

Al-Khelaifis talsmand hævder dog, at den 49-årige kun har været samarbejdsvillig med fransk politi.