Melder klart ud om Real Madrid: - Vil være med til det her projekt

Det franske stortalent Kylian Mbappé spillede endnu en gang en hovedrolle, da Paris Saint-Germain søndag aften fejrede det franske mesterskab.

Med et hattrick sikrede han holdet en sejr på 3-1 over Monaco, og efter kampen understregede han, at PSG's fans kan forvente mere fra angriberen i fremtiden.

20-årige Mbappé har ellers været rygtet til den spanske storklub Real Madrid, hvor cheftræner Zinedine Zidane er vendt tilbage.

- Jeg er her, og jeg vil være med til det her projekt, siger han til tv-stationen Canal+.

- Det er godt for Real Madrid, at Zizou (Zidane, red.) er der. Jeg vil se deres kampe som en beundrer, lyder det fra stortalentet.

Allerede inden PSG's kamp mod Monaco stod det klart, at PSG ville vinde det andet mesterskab i træk og det sjette inden for de seneste syv sæsoner, da Lille smed point mod Toulouse.

Men selv om pariserne kunne tilføje endnu et trofæ til samlingen, slap de ikke for at svare på spørgsmål om skuffelsen i Champions League.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kylian Mbappé nåede med søndagens hattrick op på 30 liga-scoringer i indeværende sæson. Det gør ham til suveræn topscorer i den bedste franske liga, hvor han agter at blive i den kommende sæson. Foto: Ritzau Scanpix

I begyndelsen af marts røg holdet fra den franske hovedstad ud i ottendedelsfinalen med et nederlag på 1-3 hjemme mod Manchester United.

- Vi var skuffede over, hvad der skete mod Manchester United, men spillet går videre. Vi havde selvfølgelig forventet mere af Champions League, men vi må ikke miste moralen, siger Mbappé.

PSG-træner Thomas Tuchel hæfter sig ved, at store klubber har misset trofæet den største europæiske klubturnering trods mange forsøg.

- Champions League er et kæmpe mål, men en klub som Juventus har ventet mere end 20 år på at vinde trofæet, og her taler vi altså om Juventus, siger Tuchel efter søndagens sejr.

Se også: PSG forsvarer fransk mesterskab uden at spille

Se også: Guld-drøm lever i Liverpool

Topscorer bor på syv kvadratmeter hjemme hos sine forældre

Watt fælder dom: Forbedringer kræves