Messi-billedet der går verden rundt

Søndag fik Lionel Messi sin debut for PSG til store glæde for mange - også modstanderens målmand

Folk ventede spændt for at se Messi komme på banen til sin debut i den franske Ligue 1, da PSG på udebane søndag aften mødte Reims.

34-årige Lionel Messi kom ind til sin debut i 66. minut, da han erstattede sin gode ven Neymar til klapsalver fra hele stadionet inklusiv Reims-fansene, og efter kampen var superstjernen en eftertragtet herre.

Selvom hjemmeholdet tabte 0-2 til giganterne, havde Reims' spillere lyst til at sige god kamp til Lionel Messi efter kampen, og særligt en spiller udnyttede muligheden for at forevige øjeblikket

Efter kampen gik Reims' målmand, serbiske Predrag Rajković, hen til den argentinske superstjerne med sin søn i favnen og spurgte Messi, om han vil tage et billede med sønnen.

Det ville Messi gerne, og kort efter kampen lagde Rajkovićs kone billedet op på Instragram.

Billedet vakte naturligvis masser af opsigt rundt om i fodboldverdenen. Og fotografen - farmand Predrag selv - var en meget glad mand, hvilket ses på billedet fra kampen.

Det blev dog ikke til debutmål for den argentinske superstjerne, og PSG-træner, Mauricio Pochettino, kunne efterfølgende fortælle, at Messi stadig er et stykke fra topformen.

- Han er stadig langt væk fra sin bedste form, men har trænet godt, og i løbet af de næste to uger bliver han klar, men ja, vi venter stadig på det bedste fra ham, sagde træneren efter kampen.

Efter landskampspausen kan Messi få sin debut på Parc des Princes, når PSG 12. september tager imod oprykkerne Clermont Foot.