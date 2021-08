Messi får debut - men ikke alle er glade i Paris

Som en anden solkonge har Lionel Messi indtaget Paris Saint-Germain.

Fodboldhistoriens muligvis bedste spiller er rejst til den franske hovedstad, hvorfra han i de kommende sæsoner skal regere.

Hans debut har været imødeset, og søndag aften sker det så. Lionel Messi er med, når pariserne ude møder Reims.

Alle er glade i Paris. Måske med undtagelse af Kylian Mbappé.

Den 22-årige franske verdensmester havde udset sig chefrollen i Paris Saint-Germain. Han vil være verdens bedste og behandles som sådan, men vejen til tronen er blevet blokeret af en lille, stor argentiner.

Kylian Mbappés fremtidsplaner har længe været et stort samtaleemne i europæisk fodbold.

Da Paris Saint-Germain midt i august indledte sæsonen, blev Messi hyldet, da han blev vist frem for sit nye hjemmepublikum på Parc des Princes.

Fra samme publikum kunne der høres buhen og piften, da stadionspeakeren læste Kylian Mbappés navn op.

Messi blev hyldet, da han blev præsenteret på Parc des Princes i forbindelse med sæsonens første kamp. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

De er trætte af den evindelige snak om Real Madrid, og at Mbappé ikke har villet forlænge den aftale, der udløber næste sommer.

Messis ankomst har kun forstærket spekulationerne, og ifølge den tidligere franske landsholdsspiller Mikaël Silvestre er det en udfordrende tid for Mbappé.

- Men han må vise lidt mere ydmyghed og knytte sin fremtid til klubben. Paris' fans vil ikke tillade, at han holder dem hen i det uvisse.

- Jo hurtigere han forlænger, jo bedre er det. Både for hans egen og for holdets skyld, siger Mikaël Silvestre til Ekstra Bladet.

Den tidligere Manchester United-spiller er i dag fodboldekspert for SpilXperten.com. Han kan godt forstå Mbappés ønske om være stjernen i byernes by, og det kan han også blive.

Kylian Mbappé må finde sig i at være bag Lionel Messi i Paris Saint-Germain. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

Men det kræver lidt tålmodighed.

- Nogle gange ser man ikke det store billede. Derfor er det vigtigt, at Leonardo (sportsdirektør i Paris Saint-Germain, red.) tegner det billede for ham, og at han ser det tydeligt.

- Om nogle år er det ham. Det er meget vigtigt, at han og hans tætteste rådgivere forstår det. Forhåbentlig gør de det, siger Silvestre.

Messi er et privilegie Det er muligt, at Mbappé ikke er begejstret over Lionels Messis ankomst, men ifølge Mikaël Silvestre fra SpilXperten.com vil argentineren blive mødt med åbne arme fra fyldte stadioner i hele Frankrig. - Hvis han gør, hvad han har gjort i La Liga, kommer vi til at se mange stående ovationer. - Jeg tror, at de franske tilskuere vil sætte stor pris på det privilegie, som det er at have Messi her. Han har ikke fem eller ti år tilbage, så folk vil værdsætte hans storhed, og at vi har ham i Ligue 1 i mindst to år, siger Mikaël Silvestre til Ekstra Bladet. Mikaël Silvestre spillede i ni sæsoner i Manchester United. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I sidste sæson vandt Lille nærmest sensationelt mesterskabet, men det var ifølge den tidligere franske landsholdsspiller en engangsfornøjelse: - Når det kommer til det fodboldmæssige, vil Messi må være med til at forstørre afstanden mellem Paris og de andre. - Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan true dem. Vis mere Vis mindre

I Real Madrid er præsident Florentino Pérez klar til at gøre Kylian Mbappé til spilleren, som det næste store Real Madrid-hold skal bygges op omkring.

I de seneste dage har klubben jagtet Mbappé intenst og afgivet flere bud - det seneste angiveligt i nærheden af 1,4 mia. kr.

Den spanske storklub har en langt større historie end Paris Saint-Germain, men med Qatar-penge i ryggen virker fremtiden til at tilhøre PSG.

- Det er naturligt, at der er klubber, der vil drage fordel af situationen og prøve at forføre ham til et nyt projekt.

- Men i øjeblikket er Real Madrid ikke nærheden af at kunne tilbyde, hvad Paris kan tilbyde Kylian, siger Mikaël Silvestre, der mener, at den franske landsholdsangriber bør se Lionel Messis ankomst som noget positivt:

- Han har mulighed for at være en del af et hold, der bliver en dominerende kraft i Europa. Han kan være med til at sætte et aftryk i Champions League.

- Hvorfor ikke gøre som Real Madrid og vinde den flere gange i træk?

Kylian Mbappés aftale med Paris Saint-Germain udløber om under et år. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Kylian Mbappé har vundet topscorerprisen i Frankrig tre år på stribe, men fortsat ikke vundet Champions League med PSG.

I 2020 tabte de finalen, mens de i sidste sæson røg ud i semifinalen.

Der var naturligvis fuld fokus på Messi, da han tidligere på måneden blev vist frem for sit nye hjemmepublikum. foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

'Zlatan var stor, men det her er meget større'

Lionel Messis skifte fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain får kasseapparatet til at klinge i hele den franske liga.

På den facon har den 34-årige argentiner allerede inden sin første optræden haft en kæmpe indflydelse i fransk fodbold.

Der har længe været et stort kaos omkring den franske ligas tv-aftale, men rettighederne til at kunne vise den franske liga er blevet meget mere værd med Messi på skærmen.

- Finansielt vil det være et kæmpe skridt mod sikkerhed for mange klubber. Flere var i fare i slutningen af sidste sæson.

- På grund af kaosset med tv-rettighederne kunne de ikke betale spillernes løn. Så Messis ankomst er en stor lettelse, siger Mikaël Silvestre.

Paris Saint-Germain har tidligere hentet kæmpe stjerner, men intet kommer bare i nærheden af denne sommers spektakulære fangst.

- Zlatan var stor, men det her er meget større, siger Mikaël Silvestre.