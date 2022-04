Messi helten: Paris Saint-Germain er fransk mester

Lionel Messi scorede et af sine sjældne ligamål for Paris Saint-Germain, som spillede 1-1 hjemme mod Lens.

Målet fra Messi var specielt, eftersom det sikrede PSG det franske mesterskab.

Efter 68 minutter modtog Messi bolden fra holdkammeraten Neymar, og lidt uden for feltet sparkede han den med venstrebenet op i fjerneste målhjørne til 1-0.

Det var kun Messis fjerde ligamål i sæsonen for PSG, men et mindeværdigt et af slagsen. Ud over målene har Messi også lavet 13 måloplæg i ligaen i denne sæson.

Storklubben har vundet det franske mesterskab. Foto: Alain Jocard/Ritzau Scanpix

Til sammenligning har PSG-angriberen Kylian Mbappe scoret 22 ligamål og lavet 14 oplæg. Neymar er noteret for 11 ligamål og 5 oplæg.

PSG skulle kun bruge et enkelt point hjemme mod Lens for at være sikker på at vinde titlen.

Parisernes opgave blev en del lettere af, at Lens-stopperen Kevin Danso blev udvist efter sit andet gule kort efter 57 minutter.

Messis mål blev dog ikke fulgt op af flere scoringer fra hjemmeholdet. Tværtimod udlignede Lens med en mand i undertal.

Den netop indskiftede fransk angriber Corentin Jean gjorde det til slutresultatet 1-1 efter 88 minutter.

Det ene point var dog nok for PSG til at snuppe det franske mesterskab for tiende gang i klubbens historie. Det er en tangering af rekorden for fleste mesterskaber.

Kun St. Etienne har vundet lige så mange franske mesterskaber. Det skete i perioden fra 1957 til 1981.