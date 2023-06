Messi om PSG-starten: Sværere end jeg forventede

For snart to år siden skiftede Lionel Messi til Paris Saint Germain efter, at han havde været hele sin karriere i FC Barcelona. Det var en start, som var hårdere for ham, end han havde regnet med.

Det fortæller han om i et interview med BeIN Sports.

- (Det var, red.) sværere end jeg forestillede mig, selvom jeg kendte nogle mennesker i omklædningsrummet. Det var svært at tilpasse sig denne forandring, fortæller Messi og ud over at komme til et nyt miljø, ankom han så sent til holdet, at han ikke fik nogen forberedelser i opstartssæsonen.

Selvom opholdet i PSG til tider var svært for Lionel Messi, nåede argentineren at score imponerende 32 mål i 75 kampe. Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Derudover peger han også på, at han havde det godt med fansene til at begynde med, men - som han har fortalt om tidligere - oplevede, at tingene ændrede sig over tid, hvor de fleste af PSG-fansene begyndte at behandle ham på en ny måde. Det er desuden noget, som Neymar og Mbappe også har oplevet før i tiden.

- Flertallet behandlede mig godt i starten, men der var en splittelse med en betydelig del af den parisiske offentlighed, fortæller han og fortsætter:

- Det er deres måde at gøre tingene på, lyder det fra Lionel Messi, som dog gerne vil huske på de spillere, der har støttet ham.

Kontrakten med PSG udløber officielt om en uge, hvorefter han er ny spiller i Inter Miami.