Messi ramt af corona

Den argentinske superstjerne er testet positiv for coronasmitte sammen med tre holdkammerater

Fire spillere i den franske storklub Paris Saint-Germain er blevet smittet med coronavirus, og blandt dem er stjerneangriberen Lionel Messi.

Det beskriver hovedstadsklubben på sin hjemmeside.

Foruden Messi er også Juan Bernat, Sergio Rico og Nathan Bitumazala testet positive for coronavirus.

Alle fire er nu sendt hjem i isolation i henhold til forskrifterne, skriver PSG på sin hjemmeside.

Dermed går Messi og de tre holdkammerater glip af mandagens pokalkamp mod Vannes fra de lavere rækker.

Lionel Messi skiftede i sommer til PSG under stor bevågenhed, da FC Barcelonas økonomiske roderi betød, at klubben ikke kunne få lov til at lave en ny aftale med den argentinske talisman.

I stedet kunne han skifte transferfrit til PSG på en toårig kontrakt.

Holdet fører Ligue 1 suverænt med 13 point ned til Nice på andenpladsen halvvejs gennem sæsonen.

