Messi redder PSG's ti mand

Paris Saint-Germain er flyvende i den franske Ligue 1, og lørdag hentede holdet endnu en sejr til samlingen.

Hjemme slog PSG midterholdet Nantes med 3-1 trods en udvisning til keeper Keylor Navas efter 65 minutter.

Angrebsstjernerne Kylian Mbappe og Lionel Messi kom begge på tavlen, og udeholdets Dennis Appiah bidrog med et afgørende selvmål, som Messi fremprovokerede.

Målet er Messis første i Ligue 1 i hans optræden nummer seks. I Champions League har han lavet tre mål i tre kampe for PSG.

Med sejren har PSG 37 point efter 14 kampe. Nærmeste forfølger, Lens, har 24 point efter 13 kampe.

PSG stillede med stjernetrioen Neymar, Mbappe og Messi i sit angreb, og i glimt viste de prøver på deres store klasse.

Mbappe rettede et forsøg af og bragte PSG foran efter to minutter, men derudover manglede den sidste skarphed i duellerne med Nantes' stærke målmand, Alban Lafont.

Efter 65 minutter tippede kampen over til udeholdets fordel, da PSG-keeper Keylor Navas løb ud af sit felt og fik et direkte rødt kort efter en alt for voldsom duel med en Nantes-spiller.

Neymar blev ofret til fordel for reserven Sergio Rico, som ti minutter senere blev passeret af Nantes-angriberen Randal Kolo Muanis hæl.

Men trods undertallet svarede PSG igen, og Messi var den afgørende figur.

Først fremprovokerede argentinerens indlæg et selvmål af Dennis Appiah til 2-1, og siden gjorde Messi det selv til 3-1 med et flot spark fra kanten af feltet.