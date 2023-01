Messi sidder over

Onsdag vendte VM-helten Lionel Messi tilbage til sin klub Paris Saint-Germain efter en forlænget juleferie.

Han blev modtaget med en æresport og klapsalver og fik tildelt et lille gyldent trofæ af klubbens sportsdirektør.

Fredag aften skal PSG så i aktion for første gang siden Messis tilbagevenden, når tredjedivisionsklubben Chateauroux venter i den franske pokalturnering.

Men det bliver uden Lionel Messi. Det skriver Reuters.

PSG's cheftræner Christophe Galtier (tv) har bestemt, at Lionel Messi ikke skal i kamp før i næste uge. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

Argentineren er ikke med fredag aften. Foto: Icon Sport/Ritzau Scanpix

PSG's cheftræner, Christophe Galtier, har valgt, at Messi skal sidde over og giver dermed argentineren en lille ekstra nytårsgave - en yderligere forlænget juleferie.

- Han havde et fantastisk VM. Han havde forpligtelser. Han tog tilbage til sit land for at fejre det, og vi ønskede, at han skulle restituere sammen med familien, sagde Galtier torsdag.

- Han spiller ikke i morgen (fredag, red.). Efter at have snakket med ham om det ønsker vi, at han er helt klar til den næste kamp.

Vi kan dermed forvente, at Lionel Messi indleder kalenderåret 2023 mod Angers i Ligue 1 11. januar.