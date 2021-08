Messis vanvidsløn: Derfor må PSG når Barça ikke må

Helt særlige regler omkring Financial Fair Play gør, at Paris Saint-Germain gerne må skrive under med Lionel Messi, og FC Barcelona ikke må

Lionel Messis skifte til Paris Saint-Germain rykker nærmere og nærmere, efter det ikke lykkedes FC Barcelona at få styr på de økonomiske forhold.

Den formodede nye, franske arbejdsgiver er ikke ramt af de samme udfordringer...

Det kan virke mystisk for menig mand, når man tænker på, at PSG allerede har hentet store navne som Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma og Georginio Wijnaldum på fri transfer og samtidig købt Achraf Hakimi fri i Inter.

Alt sammen med Financial Fair Play (FFP) in mente.

Den franske sportsavis L'Equipe beretter, at det er nye regler for FFP, der overhovedet har muliggjort det gigantiske klubskifte, der ventes at koste PSG i omegnen af 260 mio. kr. om året i løn alene.

L'Equipe forklarer videre, at man i den spanske La Liga har valgt at fremskynde kravet om, at maksimalt 70 procent af klubbens indtjening må bruges på spillerlønninger.

Det skulle man have gjort for at beskytte klubberne under coronapandemien, så de ikke får sat sig for dyrt.

Det var i sidste ende dette benspænd, der fældede Barcelonas sidste forsøg på at sikre sig en forlængelse med sin argentinske troldmand.

I det franske fodboldforbund har man derimod valgt at udskyde selvsamme implementering med to år. Faktisk med samme årsag: Coronapandemien.

L'Equipe skriver således, at PSG ikke skal leve op til kravet om højest at kunne bruge 70 procent af indtægterne på lønninger før om to år. Derfor er der nu grønt lys til at Lionel Messi kan lande i den franske hovedstad.

