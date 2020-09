Alvaro Gonzalez modtager dødstrusler fra hele verden, efter at han er blevet beskyldt for racisme af PSG-stjernen Neymar Jr.

Se Simon Kjær, Zlatan Ibrahimovic og resten af AC Milan-mandskabet mod Shamrock Rovers i Europa League i aften. Køb eller få adgang her (+).

Olympique Marseille-spilleren Alvaro Gonzalez har fået dødstrusler, efter PSG-stjernen Neymar Jr. har anklaget ham for at være racist. De to hold mødtes i weekenden, hvor Marseilles trak sig sejrrigt ud af kampen.

Det fortæller hans holdkammerat Valentin Rongier ifølge BBC.

- Han er åbenlyst berørt. Da han tændte sin telefon på vej hjem fra kampen, havde han modtaget dødstrusler fra hele verden for noget, der ikke er bevist.

- Det har også påvirket hans famile. Folk forstår det ikke. Han har det svært lige, og vi føler solidaritet med ham.

Kampen mellem Olympique Marseille og PSG eskalerede i de døende minutter, hvor der blev uddelt fem røde kort. Et blev givet til brasilianske Neymar Jr., efter han slog Alvaro Gonzalez i baghovedet.

Alvaro skulle angiveligt have have kaldt Neymar for en 'abe-søn', og det var det, der fik situationen til at eskalere.

På Twitter har Neymar sagt, at det eneste, han fortryder, er, at han ikke slog Marseille-forsvareren i ansigtet. Derudover skriver han i et andet tweet, at han vil have Alvaro straffet for de racistiske udtalelser.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Se også: Skandaløse scener i PSG-nederlag

Se også: Neymar med voldsomme beskyldninger efter skandale

PSG har desuden været ude og erklære støtte til deres brasilianske superstjerne på klubbens officielle hjemmeside.

Han er ikke racist

Marseille-træner Andre Villas-Boas har til BBC fortalt, at klubben vil forsøge at løse kontroversen på den bedst mulige måde.

- Vi er sikre på, at Alvaro ikke er racist, siger Villas-Boas.

- Marseilles og PSG ønsker at finde frem til sandheden i den her konflikt. Jeg står bag min spiller, fortsætter han.

Alvaro Gonzalez var involveret i en anden konflikt tidligere i kampen, hvor han hævder, at PSG's Angel di Maria spyttede på ham. Tv-billeder viser, at han måske har en sag på agentineren.

Hændelsen blev ikke set af kampens dommer, men den bliver efterforsket af Ligue 1.

Kampen endte 1-0 til Marseille på mål af franske Florian Thauvin. PSG fik tre røde kort i kampens overtid og må derfor undvære Neymar, Parades og Kurzawa, når de onsdag tager i mod Metz på Parc des Princes i Paris.

Se også: FCM-modstander: - Uretfærdigt

Se også: Yderligere tre PSG-spillere har coronavirus

Coronaudbrud efter fight night-stævne