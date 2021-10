Mor afslører nyt: - Taler med klubben

Transfersagaen om Kylian Mbappé har kørt i månedsvis, og det lader ikke til at stilne af foreløbigt.

Det er ingen hemmelighed, at den franske verdensstjerne ville væk fra Paris Saint-Germain i sommer, og fra nytår kan den lynhurtige angriber frit forhandle med andre klubber.

Derfor har det ligget i kortene, at Real Madrid og Mbappé ville genoptage flirten i januar, men nu afslører Kylian Mbappés mor, Fayza Lamari, at sagen meget vel kan tage en drejning.

- Vi fører samtaler med PSG lige nu, og det går godt. Jeg talte med Leonardo (sportsdirektør i PSG, red.) så sent som i mandags, men bliver vi enige? Siger Fayza Lamari retorisk til Le Parisien og fortsætter.

- Én ting er sikker, og det er, at han kommer til at give alt for at vinde Champions League, lyder det fra Fayza Lamari, der dermed ikke fik sagt for meget...

Den ny legekammerat (tv) Lionel Messi kan bringe en kontraktforlængelse på banen for Kylian Mbappé (th) Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

PSG spillede i sommer højt spil og afviste et bud fra Real Madrid på ca. to milliarder kroner for den 22-årige Mbappé.

Siden er der løbet meget vand under Pont Neuf, og pariserne har hentet flere superstjerner til truppen. Heriblandt Lionel Messi.

Derfor forlyder det nu fra Frankrig, at Kylian Mbappé er klar på at forlænge sin kontrakt, også selv om Real Madrid vil stå klar igen med åbne arme, når nytåret er ringet ind.

Fayza Lamari udtaler i hvert fald, at valget bliver svært for hendes søn.

- Han skiftede ikke i sommer. Han er i PSG nu og er lykkelig for det. Du kan sagtens have et ønske om at forlade en klub uden at vende ryggen til det hold, du vil forlade. At vælge mellem PSG og Real Madrid er som at vælge mellem dine forældre, lyder det fra Kylian Mbappés mor.

På den lidt mindre skala kan du her få et overblik over Superligaens hemmelige tv-penge (+).