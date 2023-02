Neymar bekræfter: - Ja, det skete

Paris Saint Germain har haft et svært 2023 indtil videre, og i weekenden måtte holdet se sig slået af Monaco med 1-3. Efterfølgende var der meldinger om, at Neymar var i en ophedet skænderi med klubbens rådgiver Luis Campos.

Det er nu noget, som Neymar erkender. Det sker ved PSG's pressemøde forud for Champions League-opgøret mod Bayern München.

- Ja, det skete. Vi var uenige. Det sker. Fodbold handler ikke bare om kærlighed. Det handler ikke bare om venskab. Der er respekt, men nogle gange er du bare ikke enig, og der er diskussioner for at forbedre miljøet, siger han og fortsætter:

- Vi er ikke vant til at tabe, og når vi taber, så er der diskussioner. Det er en del af processen mod at forbedre vores stil, lyder det fra Neymar.

Foruden Luis Campos, så var den brasilianske landsholdsforsvarer Marquinhos også indblandet.

Derudover peger Neymar på, at det er almindeligt, at alle klubber kan komme ud for, at det ikke lige kører for dem, og at de er opmærksomme på deres fejl, som de har fået talt om. Derfor tror han på, at man ser et Paris-hold i deres bedste udgave tirsdag.

Kylian Mbappé har senest været ude med en skade, men der er håb for, at han kan være med, fortæller brasser-stjernen.

- Kylian er en ekstremt vigtig spiller for holdet. Det er vi klar over. Selvfølgelig føler vi os stærkere med ham, og jeg håber på, at han kan spille nogle minutter. Han fortalte mig, at han var okay, og det er jo gode tegn, fortæller Neymar.

