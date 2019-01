Neymar blander sig: AGF-emne valgte rigtigt

Timothy Weah var et emne i AGF, men endte i Celtic. Ifølge Neymar var det et rigtigt valg for legende-sønnen fra Paris SG

- Hvad snakker du om? Kan vi få ham på lån. Det er jo en joke, hvis vi kan få det. Det er helt fuldstændig ude af proportioner, hvis vi kan få det der.

Sådan sagde AGF-cheftræner David Nielsen til sportschef Peter Christiansen i august i Discovery-programmet 'AGF - Mellem håb og håbløshed', og sportschefen lovede, at han ville give det et skud.

Skiftet blev ikke til noget i sommerens transfervindue, og programmet fortalte ikke, hvad det var en spiller, AGF var tæt på at få, men Ekstra Bladet har siden afsløret, at der var tale om Paris SG-spilleren Timothy Weah, der er søn af George Weah, verdens bedste fodboldspiller i 1995.

I denne vinters transfervindue er Timothy Weah i stedet for AGF skiftet på en lejeaftale til Celtic, og det valg roser selveste Neymar nu.

- Det er et meget spændende skifte for ham. Ud fra, hvad jeg har set, så har han alt, hvad der skal til for at blive en af de bedste angribere i Europa, siger Neymar ifølge Daily Record.

David Nielsen var begejstret, da muligheden for Timothy Weah viste sig i sommer, men det viste sig heller ikke at være muligt at tiltrække PSG-spilleren, der nu får ros fra Neymar for sit skifte til Celtic. Foto: Claus Bonnerup

- Det er et godt skifte for ham og et godt skifte for Celtic, for de får sådan et stort talent.

- Og det er også et godt skifte for PSG, for han har muligheden for at få erfaring og kampe og komme tilbage til os som en mere komplet spiller, siger Neymar om sin udlånte holdkammerat.

- Han havde muligheder, men han valgte den rigtige. Celtic er en stor klub, og i deres liga angriber de meget og scorer mange mål, og de er stadig med i Europa, så de kan tilbyde meget, siger Neymar.

Udover AGF har også klubber som Amiens, Strasbourg, Caen og Rennes været nævnt som muligheder for den 18-årige angriber, der før udlejningen til Celtic valgte at forlænge yderligere et år med PSG, så den franske hovedstadsklub nu har kontrakt med ham til 2021.

Mens far George stillede op for Liberia, hvor han nu er præsident, så er unge Timothy amerikansk statsborger og har landskampe for USA, hvor han blev født. Han blev opfostret i New York Red Bulls' akademi, inden han tog til Frankrig som 14-årig.

Timothy Weah på træningsbanen i PSG i august. Foto: AP

Timothy Weahs far, George, var verdens bedste i 1995. Foto: AP

I Paris har klubbens tyske træner Thomas Tuchel store forventninger til unge Weah.

- Timmy har en fremragende kombination af udholdenhed og fart, og nu skal vi få det frem hos ham. Det er hans største våben, sagde Tuchel efter en kamp mod Bayern München i sommer.

- Men han bliver nødt til at forstå holdet, rytmen og spillet omkring, hvornår man skal angribe, hvornår man skal bruge fart, og hvornår man skal vente og ikke løbe offside.

- Men hans grundfærdigheder er på et meget højt niveau, og det er en god kombination. Fra nu af vil vi skubbe ham fremad, og når han er klar til at koncentrere sig og træde til i hver enkelt træning, så er han klar, lød det fra Tuchel i sommer.

Det næste halve år spiller Weah så i Skotland, hvor Celtic i øjeblikket ligger helt lige med Rangers FC i toppen.

Det var Weah, der i sommer valgte at takke nej til AGF og i stedet blive et halvt år mere i PSG inden skiftet til Celtic. AGF fik i stedet tilgang af belgisk-marokkanske Ryan Mmaee fra Standard Liege, men i ni kampe blev det ikke til scoringer i efteråret, og AGF har denne vinter derfor hentet danske Patrick Mortensen til fra Sarpsborg.

