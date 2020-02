Neymar i natklub-brøler

Thomas Tuchel har sin sag for som træner i PSG.

Han skal sørge for at gennemtvinge disciplin hos nogle af verdens bedst betalte fodboldspillere. Og at tropperne måske ikke ligefrem besidder militærlignende lydighed blev tydeligt mellem lørdagens kamp mod Montpellier og tirsdag aftens opgør mod Nantes. I hvert fald fylder begivenheder uden for grønsværen mest i øjeblikket hos den franske storklub.

Den ifølge Forbes tredjebedst betalte sportsmand i verden, Neymar, valgte midt i det travle kampprogram at hive holdkammerater med på natklub natten til mandag og har meldt afbud til Nantes-opgøret.

Anledningen var, at angriberen med nu lyserødt hår fejrede sin 28 års fødselsdag, dagen efter han i løbet af de 90 minutter af sejren på 5-0 over Montpellier modtog behandling for en ribbensskade.

Ikke så overraskende har Tuchel ikke just lyst til at klappe i hænderne over brasilianerens dedikation.

- Er det den bedste måde at forberede sig til en kamp på? Nej, sagde Tuchel, der dog gerne vil prøve at nedtone problematikken.

- Er det den værste ting, der er sket i verden? Nej. Jeg beskytter altid mine spillere, og jeg elsker virkelig mit hold. Når det gælder den fest, så forstår jeg, det er svært at forsvare spillerne, men alting er ikke sort-hvidt, fortsætter han.

Den vanskelige kærlighed

Den tyske managers kærlighed til holdet har ellers været sat på alvorlig prøve på det sidste.

I weekendens opgør ragede han uklar med en anden af holdets stjerner, som også er indehaver af en af verdens største tegnebøger.

Den unge franske komet Kylian Mbappé havde nemlig meget svært ved at acceptere at blive pillet ud til fordel for Icardi i 68. minut, hvor stillingen var det samme som slutresultatet. Videoklip af de tos uoverensstemmelse i udskiftningsøjeblikket gik viralt.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.



This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. pic.twitter.com/djRngUpyCD — FutbolBible (@FutbolBible) February 1, 2020

Også her må Tuchel ty til damage-control over for medierne.

- Der er ikke noget personligt mellem ham og mig, siger den 46-årige tidligere og Dortmund- og Mainz-træner.

- Det var mellem en spiller, der ikke ville tages ud, og en træner, som havde sine grunde til at gøre noget, og som ville give spilletid til spillere, som fortjener det, uddybede han ved den lejlighed.

- Det er en skam, fordi det giver folk mulighed for at tale dårligt om os.

Mbappé har været rygtet på vej væk til sommerens transfervindue, og han ligner heller ikke altid en mand, der er helt tilfreds.

Kontroverserne opstår, blot 14 dage inden Tuchel og de parisiske superstjerner skal møde trænerens gamle klub, Dortmund, i en Champions League-ottendedelsfinale, hvis udfald meget vel kan blive afgørende for bedømmelsen af hele Tuchels PSG-projekt. Det er i hvert fald en kamp, han rigtig gerne vil vinde.

Amerikanere håner håndbold

Kæmpe Eriksen-hyldest: Årtiets bedste