Neymar i store smerter - båret fra banen

Det blev en forfærdelig søndag aften for Paris Saint-Germain.

Ikke nok med at de tabte hjemme til Lyon, så blev deres vel nok største stjerne også skadet.

I 96. minut kom Neymars landsmand Thiago Mendes for sent i en tackling. Neymar fik et vrid i sin venstre ankel og blev liggende på Parc des Princes' græs i store smerter.

Efter et par minutter forlod han banen på en båre.

Thiago Mendes fik først et gult kort, men efter VAR-tjek blev det lavet om til direkte rødt.

Neymar har tidligere i karrieren været ramt af grimme skader. Omfanget af skaden mod Lyon er endnu uvist.

Se billederne fra situationen her:

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix



Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

