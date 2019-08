Neymar i trekantsdrama

Der er nu mindre end to uger tilbage af transfervinduet, og det helt store spørgsmål er, hvor Neymar kommer til spille.

Barcelona har længe været den store favorit lige foran Real Madrid til at snuppe brasilianeren i Paris SG.

Tirsdag har Torino-avisen Tuttosport Neymar på forsiden sammen med Paulo Dybala og Luis Suárez og taler om en transferkarrussel med hele tre deltagere.

Mandag var der møde mellem cheferne i Paris SG og Juventus-angriberen Dybala, og argentineren menes at være nøglen til, at PSG vil sende Neymar til Barcelona.

Så mangler Juventus en spiller, og her mener italienerne at vide, at Barcelona gerne vil sende Luis Suárez til Juventus, så der på den måde er tale om en trekantshandel.

Her kunne det dog godt tyde på, at Barcelona brænder inde med en offensivspiller for meget. Ifølge Tuttosport vil Juventus nemlig helst have argentinske Mauro Icardi ind fra Inter.

Til gengæld taler avisen om en mulig byttehandel mellem Emre Can og Ivan Rakitic, men det skulle være uden for trekantsdramaet, der har med Neymar at gøre.

Neymar hygger sig her ved lørdagstræningen. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Farvel til Neymar? Foto: CHARLES PLATIAU/Ritzau Scanpix

PSG-træner Thomas Tuchel har tidligere været ude at stille krav til et Neymar-salg.

- Han forlader ikke klubben, uden at der kommer en erstatning til. Det er ikke en mulighed, sagde Tuchel efter kampen til det franske medie Canal+.

- Hvis han bliver, er det klart, at vi har en spiller, der kan hjælpe os med at vinde, siger han.

Neymar har siddet ude siden juni med en ankelskade, og alle venter, at det bliver et exit fra PSG.

- Forhandlingerne er længere fremme end tidligere, men der er ingen aftale. Vi må se, hvad der sker. Alle skal have deres fremtid på plads. Vi vil have afklaring over situationen. Det er vigtigt at få det hurtigt afklaret, og vi er ikke klar til at se Neymar i Ligue 1 lige nu.

Sådan lød det fra Paris SG-sportsdirektør Leonardo lørdag aften.

Neymar selv har længe gerne villet væk fra PSG, og i PSGs sæsonåbner var fansene rasende på brasilianeren, som man købte for 1,65 milliarder i 2017.

Nu tyder alt på en tilbagevenden til Barcelona, og ifølge Skysports kan det meget vel blive på en lejeaftale med købsoption.

