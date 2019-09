Neymar i unåde: - Det er ligesom med en kæreste

Den brasilianske fodboldspiller Neymar lader til at være på en mission for at reparere forholdet til fansene i sin klub, Paris Saint-Germain (PSG).

Efter at være blevet sat i forbindelse med Barcelona sommeren over har særligt de hårde fanfraktioner set sig sure på Neymar, der tidligere på måneden blev mødt af et banner, hvorpå der stod "Ingen ludere i Paris".

Men på banen har Neymar leveret - senest lørdag med et mål i udebanesejren på 1-0 over Bordeaux. Og nu ser han tegn på bedring.

- Jeg er meget glad for at hjælpe PSG, og det står bedre til med fansene, siger han.

- Det er ligesom med en kæreste. Det ene øjeblik er du en skurk, men med kram og kærlighed bliver det bedre.

- Jeg er her for at vie mit liv til PSG. Det er mit hold. Mit mål er at hjælpe min klub og at fortsætte med at score mål.

Målet mod Bordeaux var Neymars tredje sæsonmål, og pilen peger i den grad opad for den brasilianske profil.

Efter småskader i begyndelsen af sæsonen har superstjernen leveret flere flotte og kampafgørende scoringer.

Dysten mod Bordeaux var en ensidig forestilling, men gæsterne måtte langt ind i anden halvleg, før forløsningen blev en realitet.

Sammen med Kylian Mbappé kombinerede Neymar sig igennem værternes forsvar, og så måtte der kapituleres. Det var imidlertid eneste gang, at overtaget blev udnyttet.

- Det vigtigste er, at disse mål er afgørende i tætte kampe. Det er derfor, jeg er her, siger Neymar.

- Det er helt åbenlyst en stor fornøjelse at spille sammen med Kylian igen. Han kom tilbage med sit smil og sit fodboldtalent.

