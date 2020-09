Neymar med voldsomme beskyldninger efter skandale

Paris Saint-Germains superstjerne, Neymar, beskylder Marseille-spilleren Álvaro González for at kalde ham en 'forbandet abekat' under de to klubbers opgør søndag aften.

Det skriver brasilianeren på Twitter efter kampen.

Neymar blev vist ud i kampens døende minutter, efter at en video viste, hvordan han tilsyneladende slog spanieren i baghovedet.

På Twitter skriver brasilianeren, at reaktionen skyldtes den racistiske bemærkning.

- Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke slog idioten i ansigtet, skriver Neymar i et andet tweet.

Artiklen fortsætter under billedet..

PSG's brasilianske superstjerne, Neymar, beskylder Marseilles Álvaro González for racisme under søndagens opgør. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

På tv-billeder fra kampen kan man også se, hvordan Neymar beskylder Álvaro González for racisme, mens brasilianeren forlader banen efter sit røde kort.

- Se på racismen. Det er derfor, jeg slog ham, siger Neymar på vej ud af banen ifølge nyhedsbureauet AFP.

På Twitter forsvarer Álvaro González sig mod beskyldningerne.

- Der er ikke plads til racisme. En pletfri karriere med mange holdkammerater og venner på daglig basis. Nogen gange er man nødt til at lære og tabe og acceptere det på banen, skriver den 30-årige spanier på Twitter.

Opslaget er ledsaget af et billede af González og alle hans holdkammerater.

Marseilles cheftræner, Andre Villas-Boas, siger efter kampen til tv-stationen Telefoot ifølge AFP, at han ikke hørte nogle racistiske bemærkninger fra sin spiller.

- Der er ikke plads til racisme i fodbold, men jeg tror ikke, at det var tilfældet her. Vi må kigge på det, siger han.

Det Franske Fodboldforbund (FFF) har endnu ikke kommenteret sagen.

Neymar var blot en af hele fem spillere, der blev vist ud i søndagens franske derby.

PSG tabte kampen med 0-1 på hjemmebane. Det er storklubbens andet nederlag i træk i den nye sæson.

Se også: Du glemmer dit eget ansvar, Ståle

Se også: Total triumf: Ikke set siden 1949

VAR-godkendt: Men én detalje nager