Neymar raser: - Absurd løgn

Natten til fredag dansk tid leverede tøjfirmaet Nike en opsigtsvækkende nyhed.

En talsmand fra firmaet forklarede nemlig over Wall Street Journal, at de i efteråret 2020 afbrød samarbejdet med verdensstjernen Neymar, fordi Paris Saint-Germain-spilleren ikke var samarbejdsvillig i forbindelse med en undersøgelse af et muligt seksuelt overgreb mod en Nike-ansat.

Den udlægning reagerer Neymar nu på, og han er uforstående over for Nikes forklaring. Det skriver brasilianeren i et længere opslag på Instagram.

- Jeg forstår virkelig ikke, hvordan en seriøs virksomhed kan fordreje forretningsforhold, der understøttes af dokumenter. Skriftlige ord kan ikke ændres. De er meget klare. De efterlader ingen tvivl!

- At sige, at min kontrakt blev opsagt, fordi jeg ikke bidrog i god tro til en efterforskning, er en absurd løgn, skriver Neymar på Instagram.

Neymar og PSG måtte i denne sæson nøjes med en pokaltitel, mens ligaguldet gik til Lille, og så går Champions League-trofæet til England. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Hændelsen med Neymar og en Nike-ansat skal være foregået i 2016, og firmaets egen undersøgelse fik ikke en endelig konklusion. Neymar hævder i sit Instagram-opslag, at Nike aldrig forholdt ham med anklagerne, selvom de havde flere ture til USA mellem 2016 og 2019.

- Jeg fik ikke muligheden for at forsvare mig. Jeg fik ikke muligheden for at vide, hvem denne person, der angiveligt var blevet krænket, var. Jeg kender hende ikke engang. Jeg har aldrig haft nogen form for forhold eller tilgang til denne person.

- Jeg havde ikke engang en chance for at tale med hende for at kende de virkelige årsager til hendes smerte. Denne person, en medarbejder, var ikke beskyttet. Jeg, en sponsoreret atlet, var ikke beskyttet, skriver han og tilføjer, at Nike har forrådt ham.

Neymar er på kontrakt i Paris Saint-Germain, hvor han har spillet siden 2017. Dengang købte klubben ham for hele 1,65 milliarder kroner fra FC Barcelona.

Neymar var fra 2012 til 2018 kæreste med Bruna Marquesine. Foto: Andre Penner/Ritzau Scanpix

