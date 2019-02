Neymar-skade går bedre end ventet: Tæt på comeback

Paris Saint Germains brasilianske stjernespiller Neymar er for tiden ude med en skade, som oprindeligt var udset til at vare op mod 10 uger, men der er tilsyneladende gode nyheder for PSG-spilleren, der rykker hurtigere mod et comeback på banen.



Det fortæller han selv i et interview med YouTube-showet Fui Clear, hvor han fortæller, at det hele går meget bedre.



- Jeg har allerede gennemgået flere behandlinger og procedurer i forbindelse med at forbedre det hele så hurtigt som muligt, og vi er glade for de fremskridt, siger han og fortsætter:



- Jeg kan ikke vente med at komme tilbage til det, som jeg elsker, lyder det fra Neymar, som regner med at være tilbage, når Champions League når frem til kvartfinalerne.



Det er andet år i træk, at PSG må undvære Neymar i deres ottendedelsfinale.

I sidste sæson var det mod Real Madrid, hvor man endte med at ryge ud, men i år har PSG vundet den første kamp mod Manchester United på udebane med 2-0.

Dermed har de franske mestre rykket sig markant i forhold til at kunne undvære Neymar.



Hvis det ender med, at Neymar vinder Champions League i denne sæson, så bliver han indlemmet i en meget lille klub for spillere, der har vundet turneringen med to klubber eller mere. Tidligere har han vundet den med Barcelona.

