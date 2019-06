Neymar skyder med skarpt: Jeg vil hjem!

Brasilianeren har stillet Paris Saint-Germains ejer et ultimatum - og tiden i den franske hovedstad synes at rinde ud

Ægteskabet mellem Neymar og Paris Saint-Germain er på vej mod et endeligt.

Ifølge den spanske avis El Mundo Deportivo har den kontroversielle superstjerne afleveret et ultimatum til klubbens ejer, Nasser Al-Khelaifi, der ikke er til at tage fejl af.

- Jeg vil ikke spille i PSG mere. Jeg vil vende retur til mit hjem, hvorfra jeg aldrig skal væk igen. Jeg skulle aldrig være taget af sted, skal han have sagt i utvetydige vendinger.

Og det er ikke São Paulo, millionbyen i Brasilien, som Neymar boede i, inden han vendte sin snude mod Europa. Nej, det er Barcelona.

Og vi kan tage den skridtet videre også. Det er ikke Ramblaen, La Sagrada Familia eller RCD Espanyol, Neymar savner.

Det er Camp Nou og Lionel Messi.

Udtalelsen er faldet i samme periode, hvor ejeren til France Football har været lige så kontant:

- Jeg vil have spillere, der er villige til at give alt for at forsvare trøjens ære og som vil være med i dette projekt. De, der ikke ønsker det, eller som ikke forstår det, tager vi en snak med.

- Ingen tvang ham til at skrive under, sagde han i et stort interview med magasinet, som man kan købe sig adgang til her.

Problematisk fransk visit

Som fortalt op til flere gange hos herværende medie, har Neymars ophold i Paris været ramt af flere kontroversielle episoder - fra konflikter med holdkammerater til karantæner, opsigtsvækkende udtalelser og en pokkers uheldig skade i begyndelsen af 2019.

Senest har voldtægtsanklager fra en brasiliansk model kombineret med en ny skade, der holder ham ude af Copa América, ramt ham som knytnæver i mellemgulvet.

Læs mere her: Anklager Neymar for voldtægt

Læs mere her: Kæmpe nedtur for Neymar

Han har scoret rigtig mange mål for PSG, men den Champions League-triumf, de længes forfærdeligt efter i Paris, og som de aldrig har været i nærheden af, er udeblevet. Og derfor synes den latterligt høje pris på halvanden milliard kroner at have været alt, alt for meget.

Rygterne om en genforening har svirret længe i både fransk- og spansk presse, mens Real Madrid også har været nævnt i flere omgange.

Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om FC Barcelona er klar til at smække de sandsynligvis mange hundrede millioner euro, som Neymar nok stadig koster, på bordet, når de samtidig ventes at hive den store tegnebog frem for at sikre sig Antoine Griezmann.

Omvendt...tanken om at se de to sammen med Messi...det må få selv de mest hårdnakkede madrilenere til at slikke sig om munden.

