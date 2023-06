Neymar stoppet: Risikerer millionbøde

Fodboldstjernen Neymar risikerer en bøde på adskillige millioner kroner efter at have overtrådt miljøregler i forbindelse med et stort byggeprojekt

Torsdag blev et stort byggeprojekt ved superstjernen Neymars luksusbolig i Brasilien stoppet.

Byggeriet har overtrådt forskellige miljøregler, og derfor risikerer den brasilianske stjerne en stor bøde i millionklassen.

Det skriver Reuters.

Mindst syv millioner

Byggeprojektet foregår i kystbyen Mangaratiba vest for storbyen Rio de Janerio i Neymars hjemland, Brasilien.

Her ejer Neymar en kæmpe luksusbolig med bl.a. landingsplads til en helikopter, swimmingpool, fitnesscenter og en tennisbane.

Han købte ejendommen i 2016.

Efter både at have scoret og assisteret mod Lille, blev Neymar skadet 19. februar. Han har siddet ude siden. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Den lokale regering har udlagt, at de overtrådte regler for det nye byggeprojekt inkluderer bestemmelser vedrørende brug og bevægelse af ferskvandskilder, sten og sand.

Hvis overtrædelserne bevises, kan Neymar forvente at skulle betale en bøde på mindst 1,05 millioner dollars, svarende til lidt over syv millioner kroner.

Næsten anholdt

Flere embedsmænd har besøgt byggepladsen for at sætte en midlertidig stopper for projektet, og her fornærmede Neymars far, Neymar da Silva Santos, de tilsynsførende embedsmænd.

Faren blev truet med anholdelse og faldt derpå til ro.

Neymar har spillet i franske Paris Saint-Germain siden 2017 og har siddet ude med en ankelskade siden februar.