Neymar til salg: Vil tabe en milliard

Hele fodboldverdenen fulgte med i sommeren 2017, da Neymar skiftede FC Barcelona ud med Paris St. Germain.

Hovedstadsklubben i Frankrig betalte i omegnen af vanvittige 1,7 milliarder danske kroner for den offensive verdensstjerne.

Men nu er Lique 1-klubben klar til at sælge 30-årige Neymar, og Paris St. Germain er klar til at lide et enormt tab. Det skriver både Sky Sports og AS.

Storklubben er således villige til at lade den tidligere FC Barcelona-stjerne gå for cirka 670 millioner danske kroner.

Det vil altså med andre ord betyde, at Paris St. Germain vil tabe hele 1,1 milliarder kroner på at sælge Neymar, hvis en transfer bliver en realitet.

Neymar har den seneste tid fået en hård behandling af Paris St. Germain-fansene, selvom fodboldklubben har vundet det franske mesterskab for tiende gang.

Superstjernen fra Brasilien er eksempelvis blevet buhet af. Men det tager han meget afslappet.

- Jeg har stadig en kontrakt med Paris St. Germain. Jeg vil være her tre år mere, har Neymar tidligere sagt til ESPN i Argentina.

Her tilføjede den kontroversielle fodboldstjerne, at fansene skulle trække vejret og stoppe med at buhe.

De to internationale medier nævner ikke, hvilke klubber som kunne være en fremtidig destination for Neymar.