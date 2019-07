Neymar vækker opsigt - hopper i Barcelona-trøjen

Neymar bliver ved med at skabe overskrifter, selv om han end ikke er vendt tilbage til træningen i Paris Saint-Germain.

Den 27-årige brasilianske fodboldspiller lagde ifølge nyhedsbureauet Reuters lørdag en video af sig selv på Instagram, hvor han var iført en Barcelona-trøje.

Videoen kan ikke længere ses, men den har ikke ligefrem sat en stopper for historien om, at Neymar gerne vil væk fra PSG og muligvis vende tilbage til sin tidligere klub.

Tilbage i 2017 skiftede angriberen fra netop Barcelona til PSG for rekordbeløbet 222 millioner euro. Neymar har underskrevet en femårig kontrakt med de franske mestre.

Tidligere på ugen udtalte PSG's sportsdirektør, Leonardo, at man var klar til at sælge Neymar.

- Neymar kan forlade PSG, hvis der er et bud, der passer alle. Men til dato ved vi ikke, om der er nogen, der vil købe ham, og til hvilken pris, sagde Leonardo til den franske avis Le Parisien ifølge Reuters.

'Situationen er klar for alle parter'

- Det er tydeligt for alle, at han vil væk, men i fodbold siger man noget én dag og noget andet dagen efter. Det er utroligt, men sådan er det.

- Situationen er klar for alle parter, men én ting står klart: Han har stadig tre år tilbage af sin kontrakt med os, og eftersom vi ikke har modtaget et bud på ham, er der ikke noget at diskutere, tilføjede Leonardo.

Leonardos udmelding står i kontrast til det, Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu sagde i sidste uge. Ifølge ham vil Neymar væk fra PSG, men franskmændene vil ikke sælge.

Det pr-bureau, der repræsenterer Neymar, siger ifølge Reuters, at Neymar vender tilbage til træningen i Paris mandag.

Neymar har hidtil misset sæsonoptakten i PSG. Den skadede angriber har på det seneste været hjemme i Brasilien. Blandt andet for at følge det brasilianske landshold, som vandt Copa America, der blev spillet i Brasilien.

Barcelona har allerede handlet stort ind til angrebet i dette transfervindue. Således er franske Antoine Griezmann blev hentet i Atlético Madrid til at danne fronttrio med Lionel Messi og Luis Suarez i Barcelona.

