Nice-chef med klar melding til Dolberg

Den franske liga er blevet aflyst, og dermed kan den danske angriber Kasper Dolberg se tilbage på sin første sæson i fransk fodbold, som bød på 11 scoringer i 23 ligakampe for Nice.

Det gør danskeren til klubbens topscorer og placerer ham blandt de ni mest scorende spillere på den samlede topscorerliste i Ligue 1.

Derfor er der allerede stor interesse for den tidligere Ajax-spiller, men alle bejlere kan lige så godt spare sig opkaldet til Nices sportsdirektør Julien Fournier.

- Der er slet ingen diskussion. Han har heller ikke noget ønske om at forlade os. Han har det godt i Nice, hvor han stadig kan udvikle sig, siger Julien Fournier til den franske avis Nice-Matin.

Han fastslår, at Kasper Dolberg skal være et eksempel på, at Nice er et andet sted i fødekæden end tidligere.

- Tidligere var det vanskeligt at beholde spillere i mere end en enkelt sæson - tag Hatem Ben Arfa og Younes Behanda som eksempler. Mario Balotelli var her også kun i et år.

- Men nu fortæller vi spillerne, at de først skal skal spille mindst 100 kampe her. Vi kan beholde dem uden at være bekymrede. Alt det fortalte vi ham (Dolberg), da han skrev under her.

- Vi er ikke længere et springbræt for klubber som Aston Villa og Fiorentina, og det siger jeg med respekt for de to klubber. Vi vil levere til topholdene, lyder det fra sportsdirektøren.

22-årige Kasper Dolberg har kontrakt med Nice frem til sommeren 2024. Klubben blev nummer fem i den afsluttede sæson i Frankrig.