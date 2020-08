Nices nyindkøb overstråler Dolberg i premieresejr

Nice og Kasper Dolberg skød søndag sæsonen i gang med en kneben 2-1-sejr hjemme over oprykkerne fra Lens i den bedste franske fodboldrække.

Dolberg havde det svært i angrebet hos Nice, som til gengæld kunne glæde sig over, at holdets nyindkøbte angriber Amine Gouiri viste målnæsen to gange.

Det var dog Lens, som kom bedst fra start i kampen.

Nice-stopperen Dante fik skudt bolden op på armen fra kort afstand, og det blev takseret til et straffespark efter et VAR-gennemsyn.

Midtbanespilleren Gael Kakuta bragte Lens foran 1-0 på straffesparket efter 11 minutter.

Efter 23 minutter slog Amine Gouiri til for første gang i kampen og udlignede til 1-1.

Kasper Dolberg var med i opspillet til målet, som blev sat ind på flotteste vis af Amine Gouiri på et langskud, der gik ind via undersiden af overliggeren.

Et kvarter før tid øgede 20-årige Amine Gouiri, der er hentet i Lyon, til 2-1 på endnu et flot mål.

Lens havde flere muligheder for at udligne, men oprykkerne formåede ikke at udnytte chancerne.

Der blev også spillet flere kampe i denne weekend i den franske Ligue 1.

Tidligere søndag spillede Monaco 2-2 hjemme mod Reims. Lorient vandt hjemme 3-1 over Strasbourg, mens Nimes hjemme slog Brest med 4-0.

Bordeaux spillede fredag 0-0 hjemme mod Nantes i ligaens åbningskamp.

Marseille skulle egentlig have mødt Saint-Etienne i fredagens premierekamp, men den plan blev ændret tidligere på ugen, da fire personer på Marseilles hold blev konstateret smittet med coronavirus.

Ligue 1 er den første større europæiske liga, der indleder 2020/21-sæsonen.

I sidste sæson blev den franske liga ikke spillet færdig, da den blev lukket ned før tid i slutningen af april.

Paris Saint-Germain, som senere søndag aften skal spille Champions League-finale mod Bayern München, blev kåret som mester i sidste sæson.

