Nu er der godt nyt

Landstræner Kasper Hjulmand udtog i mandags Kasper Dolberg med den forhåbning, at han ville nå at blive klar til de kommende landskampe mod Moldova og Østrig.

Fredag kom så en officiel klarmelding fra Nice-træner Christophe Galtier, som på et pressemøde kom med godt nyt om Dolberg.

Den danske landsholdsangriber er udtaget til lørdagens kamp hjemme mod Brest i Ligue 1, og han kan også starte inde, hvis der er brug for det.

Træneren udtalte sig om både Dolberg og holdkammeraten Hicham Boudaoui, som også har været ude med en skade.

Kasper Dolberg (i midten) havde smerter, men kunne gå fra banen, da han blev skadet i en kamp mod Monaco 19. september. (Arkivfoto) Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

- De har trænet stort set hele ugen. Ikke i starten af ugen, men gradvist har de taget del i fulde træningssessioner. I dag (fredag, red.) fuldførte de en hel session, og de fuldførte det meste af en i går (torsdag, red.).

- De står til rådighed. I deres tilfælde handlede det ikke om muskelskader, som kræver, at man er mere forsigtig i forhold til, hvor meget de spiller.

- Det var skader, som blev pådraget ved slag eller kontakt, så de kan begge starte inde, siger træneren til klubbens hjemmeside.

Dolberg fik et slag på knæet, inden han udgik efter et kvarter i en ligakamp mod Monaco 19. september. Siden har han misset to ligakampe for Nice.

I september var Dolberg udtaget til landskampene mod Skotland, Færøerne og Israel, men meldte fra til opgørene med en skade.

