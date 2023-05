Nu er der nyt: Messi spiller lørdag

I sidste uge blev Lionel Messi suspenderet i PSG, men nu bekræfter klubbens manager, at Messi starter inde i lørdagens ligakamp

Den seneste uge har Lionel Messi trukket overskrifter verden over.

Først tog han på ferie i Saudi-Arabien, selvom han ikke måtte for sin klub.

Dernæst blev han suspenderet, og få dage senere meldte flere franske medier, at den 35-årige argentiner med sikkerhed skifter til den saudiske liga fra næste sæson - en historie, som Messis far efterfølgende har afkræftet.

Lionel Messi undskyldte over for sine holdkammerater og gav den begrundelse, at han troede, han måtte holde fri den dag, han tog afsted.

Nu er Messi tilsyneladende blevet tilgivet i Paris Saint-Germain, for klubbens manager, Christophe Galtier, bekræfter, at han starter inde i lørdagens kamp i Ligue 1.

- Jeg talte selvfølgelig med Leo, om hvad han tænkte, da han vendte tilbage, siger Galtier på et pressemøde fredag.

PSG-manager Christophe Galtier forsikrer, at Lionel Messi er at finde i lørdagens startopstilling. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Lionel Messi er tilbage på træningsbanen og kommer i kamp allerede lørdag. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

- Han var meget rolig, og jeg følte, at han var fast besluttet på at spille og på at vinde endnu en fransk mesterskabstitel.

- Han starter i morgen, siger den franske manager.

PSG ligger lunt i svinget til at genvinde mesterskabet.

Med fire spillerunder tilbage fører Messi og co. med seks point og en bedre målscore end Lens på andenpladsen.

Det vil i så fald være Paris Saint-Germains niende franske mesterskab de seneste 11 år.