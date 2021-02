Nu er han fyret

André Villas-Boas er fyret med øjeblikkelig virkning i den franske storklub Olympique Marseille. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den 43-årige portugiser leverede tirsdag et noget anderledes pressemøde, da han forklarede, at han havde valgt at sige op efter denne sæson:

- Jeg har afleveret min opsigelse og sagt, at jeg ikke var enig i den sportslige retning.

- Jeg vil ikke have noget fra Marseille. Jeg vil ikke have penge, sagde han.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over for villas-Boas, var, at klubben i transfervinduets sidste timer hentede midtbanespilleren Olivier Ntcham i Celtic. En transfer, Villas-Boas ikke havde ønsket, men som klubbens sportsdirektør, Pablo Longoria, fik trumfet igennem.

Det gjorde Villas-Boas klart på pressemødet - og det reagerede klubben så på:

- Denne beslutning er blevet uundgåelig på grund af de nylige og gentagne handlinger og holdninger, der seriøst har skadet Olympique Marseille og dens medarbejdere, der giver sig selv til klubben hver dag.

- Bemærkningerne, der faldt i dag under pressekonferencen i forhold til sportsdirektør Pablo Longoria er uacceptable, lyder det fra klubben, der ikke vil udelukke, at klubben vil gå efter yderligere sanktioner mod André Villas-Boas.

