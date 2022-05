Nu forklarer Mbappé hvorfor han ombestemte sig

På et pressemøde mandag har Kylian Mbappé forklaret sin beslutning om at blive i Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé forlængede lørdag sin kontakt med Paris Saint-Germain, og på et pressemøde mandag begrundede den franske stjerneangriber så sin beslutning om at afvise Real Madrid.

- Jeg har altid drømt om at bære Real Madrids trøje. Det gjorde jeg endda, da jeg var 14 år [da han blev inviteret til Real Madrid, red.]. Jeg er taknemmelig overfor dem, og jeg forstår deres skuffelse. Jeg håber, at de forstår min beslutning om at blive i mit land, lød det således, ifølge Talksport, fra Kylian Mbappé på pressemødet.

- Jeg er fransk, og som franskmand har jeg en drøm om at fortsætte med at kæmpe for at se Frankrig og vores liga helt i top. Alle ved, at jeg ønskede at skifte sidste sommer, og på det tidspunkt var det den bedst mulige situation.

- Konteksten er anderledes nu. Nu ved jeg, hvad jeg kan hjælpe mit land med. Landet, jeg drømmer om at spille i. Der er også et sentimentalt element, og projektet har ændret sig. Jeg føler ikke, at min historie her er overstået.

På pressemødet afslørede Mbappé desuden, at han selv ringede til Real Madrid-præsident Florentino Perez for at meddele sin beslutning.

- Efterfølgende tog jeg en beslutning om at ringe til Florentino Perez. Jeg har en stor respekt for Real Madrid. De gjorde alt, hvad de kunne, for at hente mig til deres klub, og det er jeg taknemmelig for. Jeg var nødt til at fortælle ham det personligt.

Kylian Mbappés nye kontrakt med Paris Saint-Germain løber frem til 2025.