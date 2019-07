Nu sker der noget: Neymar har givet PSG besked

Det har efterhånden været en offentlig hemmelighed i et godt stykke tid, at Neymar gerne vil væk fra Paris Saint-Germain og 'hjem' til FC Barcelona, men først nu har superstjernen indgivet en faktisk transferanmodning til den franske klub.

Det fortæller kilder til engelske Sky Sports.

Det var på et møde mandag mellem Neymar og klubbens nye sportsdirektør, Leonardo, at brasilianeren endegyldigt informerede Paris Saint-Germian om sit ønske om at forlade Paris.

Det sker, efter Neymar er vendt retur efter sommerferien - en uge senere end resten af holdet, hvilket fik PSG til at true med en straf.

På mødet fortalte Neymar ikke, hvor han gerne vil hen, men de færreste er efterhånden i tvivl om, at et skifte tilbage til FC Barcelona, hvorfra han kom i en rekordstor transfer for to år siden, er drømmedestinationen for den vævre spiller.

Paris Saint-Germain håber stadig på at kunne få glæde af Neymar i fremtiden, og sportsdirektør Leonardo forsøgte ifølge Sky Sports kilder at overbevise ham om at blive i klubben.

Men Neymar lader til at være stålsat på at vende retur til FC Barcelona, hvor han fejrede store triumfer fra 2013 til 2017.

FC Barcelona har dog allerede købt stort ind i dette transfervindue og har senest betalt mere end 900 millioner kroner for Atleticos Madrids Antoine Griezmann.

Derfor skal der sendes spillere den anden vej, hvis de skal have råd til at købe Neymar tilbage.

Her nævnes særligt Philippe Coutinho som en af de spillere, Paris Saint-Germain kunne være villige til at acceptere som en del af en handel - og med den seneste udvikling har Neymar i hvert fald gjort sit til, at en sådan handel kan trumfes igennem.