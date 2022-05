Nu taler Mbappés mor

Efter en flere år lang transfersaga ser Kylian Mbappés fremtid ud at blive afklaret indenfor den næste uges tid.

Ifølge den franske stjernespillers mor Fayza Lamari er der således nu blevet afholdt de møder, der skulle afholdes.

- Vi kommer ikke til at holde flere møder om Mbappés fremtid. Disse møder er overståede nu. Vi er nået til enighed med både Real Madrid og PSG nu, og forhandlingerne er forbi, for det er Kylian, som skal beslutte sig nu, lyder det således, ifølge Eurosport, fra Fayza Lamari.

Der har i de seneste dage været forskellige historier fremme, hvor visse medier mener, at Mbappé hælder til Real Madrid, mens andre medier mener at vide, at angriberen hælder til Paris Saint-Germain. Og noget tyder da også på, at der er tale om en svær beslutning for Kylian Mbappé.

- De to tilbud, fra PSG og Real, er næsten identiske. I Real vil min søn bevare kontrollen over sine billedrettigheder [hvilket angiveligt har været et vigtigt punkt, red.]. Vi afventer nu hans beslutning, siger Fayza Lamari således.

Ifølge den franske avis L'Equipe vil Kylian Mbappé søndag meddele, hvor han har tænkt sig at spille efter sommerferien.