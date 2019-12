Ny kasse fra Danmarks dyreste

Danmarks dyreste fodboldspiller scorede fredag sit første ligamål i fransk fodbold.

Det var en realitet, da Joachim Andersen scorede Lyons sidste mål i 4-0-sejren ude mod Nimes i den franske Ligue 1.

Den danske forsvarsspiller modtog bolden et godt stykke uden for feltet helt upresset, og han sørgede med et langskud for at tordne bolden i mål.

På det tidspunkt var Nimes for længst reduceret til kun ni mand, efter at Theo Valls efter blot fem minutter fik direkte rødt kort.

Fem minutter før pausen fik Nimes-spilleren Gaetan Paquiez så sit andet gule kort, og dermed blev han også udvist, da hjemmeholdet var bagud 0-1.

Det blev også pausestillingen efter Memphis Depays føringsmål på et straffespark i første halvleg.

Hollænderen øgede til 2-0 efter en god time, og Houssem Aouar scorede til 3-0, inden Joachim Andersen leverede sit første mål i den franske liga.

Danskeren scorede første gang for Lyon 5. november, men det var i Champions League, da Lyon slog Benfica 3-1 hjemme.

Joachim Andersen skiftede før denne sæson fra italienske Sampdoria til den franske storklub i en handel, der gjorde ham til Danmarks dyreste fodboldspiller.

Det var en kendsgerning, da Lyon bekræftede, at klubben i alt betalte 30 millioner euro (cirka 224 millioner kroner) for danskeren.

Dermed var beløbet højere, end da Jannik Vestergaard året før skiftede fra Borussia Mönchengladbach til Southampton.

Dengang bekræftede Vestergaard til BT, at han kostede 25 millioner euro, hvilket på daværende tidspunkt var på 190 millioner kroner.

Lyon ligger på femtepladsen i rækken med 25 point for 17 kampe. Paris Saint-Germain topper ligaen for to kampe færre med 36 point.

