Ny kontrakt: - Det er en drøm

Den franske storklub Paris Saint-Germain har forlænget samarbejdet med cheftræner Mauricio Pochettino.

De to parter er blevet enige om en aftale, der løber frem til sommeren 2023, meddeler PSG på sin hjemmeside.

Argentineren havde i forvejen en kontrakt, der løb til 2022, men den nye aftale kan altså holde ham et år længere i klubben.

Der har i løbet af foråret været rygter om, at Pochettino var i dialog med sin tidligere klub Tottenham om et comeback, men det er altså nu endegyldigt skudt i sænk.

Hele Mauricio Pochettinos stab har også fået kontraktforlængelser.

- Det er meget vigtigt for os at mærke den støtte og tillid, klubben giver os, og vi vil gøre alt for, at fansene bliver stolte af os, siger Pochettino.

- For 20 år siden var jeg selv anfører her i klubben, og nu er jeg træner. Det er en drøm, der er blevet til virkelighed, siger han.

Mauricio Pochettino blev hentet ind til rollen som cheftræner, efter at PSG fyrede tyske Thomas Tuchel i december sidste år.

I den hjemlige liga kiksede det dog totalt for PSG, som var massive favoritter, inden sæsonen gik i gang. Klubben måtte således se Lille løbe med guldmedaljerne.

Ikke desto mindre har PSG meldt ud, at klubben er godt tilfreds med Pochettino, og det har nu udmøntet sig i en ny kontrakt.