Ny skandale: Smidt af holdet efter slagsmål

Kaosset hersker i den franske storklub Paris Saint-Germain.

Hos herrerne, der netop har vundet mesterskabet, blev man mødt af buh-råb og utilfredshed på festdagen, mens det stjernespækkede kvindehold i PSG nærmest er ved at falde fra hinanden på grund af intriger og drama.

Den 32-årige stjernespiller Kheira Hamraoui er i hvert fald smidt af holdet efter bizarre scener til træning.

Le Parisien skriver, at Kheira Hamraoui kom i et voldsomt skænderi med flere af sine holdkammerater, og det endte med at udvikle sig til decideret håndgemæng.

Omstændighederne omkring slagsmålet spillerne imellem er fortsat uklare, men franske Eurosport rapporterer, at Hamraoui skulle have forulempet medspilleren Sandy Baltimore verbalt.

Den franske stjerne kommer næppe i spil til semifinalen i Champions League lørdag mod rivalerne fra Lyon. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Ud over Kheira Hamraoui og Sandy Baltimore var også Kadidiatou Diani og Marie-Antoinette Katoto involveret i slagsmålet.

Inden tirsdagens træning i den franske hovedstad blev Kheira Hamraoui kaldt til møde med flere PSG-spidser heriblandt den brasilianske sportschef, Leonardo.

Her fik Hamraoui at vide, at hun ikke var velkommen til træning ugen ud - i første omgang.

Danske Pernille Harder har prøvet kræfter med Kheira Hamraoui i sommeren 2020. Foto: Ritzau Scanpix

Le Parisien skriver nemlig videre, at storklubben arbejder benhårdt på at slippe af med Kheira Hamraoui, som også var indblandet i en yderst betændt sag i november.

Efter en middag arrangeret af PSG blev Hamraoui overfaldet i en bil af maskerede gerningsmænd, som bl.a. slog hende på benene med jernstænger.

Holdkammeraten Aminata Diallo var mistænkt for at orkestrere overfaldet, da de to spillere konkurrerer om samme plads på holdet.

Læs meget mere om den sag her:

PSG-spiller anholdt efter overfald på konkurrent

Dramatisk udvikling i Paris: Stjerner fik trusler

Nu forsøger PSG én gang for alle at skabe ro i sin trup ved at skille sig af med Kheira Hamraoui.

PSG bliver næppe mester i Frankrig på kvindesiden, da holdet er fem point efter rivalerne fra Lyon med tre runder igen.

I Champions League-semifinalen tabte PSG 3-2 til netop Lyon i første opgør. Der er returkamp i Paris lørdag.

