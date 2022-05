Ødelæggelser for millioner: Tallet stiger

AS Saint-Étiennes fans gik fuldstændig bersærk, efter at deres hold rykkede ud af Ligue 1 søndag aften. 41 mennesker blev såret, mens der er forårsaget skader på stadionet for mindst 500.000 euro svarende til 3,7 millioner kroner

Franske fodboldfans har sæsonen igennem stået for et hav af skandaler, når deres klubhold har været i aktion.

Ingen af dem overgår dog Saint-Étiennes fans, der søndag aften tabte hovederne og gik amok på deres egne spillere, efter at deres hold blev sendt ned i Ligue 2 for første gang siden 2004.

Det franske sportsmedie L'Equipe skriver tirsdag, at der under al balladen blev smadret for minimum 500.000 euro svarende til svimlende 3,7 millioner kroner.

Derudover var der hele 41 personer, der kom til skade under optøjerne.

De rasende fans angreb deres egne spillere med adskillige kasteskyts heriblandt romerlys og røgbomber. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix

Da AJ Auxerre scorede på det afgørende straffespark og dermed sikrede sig sejren, gik der ikke mere end få sekunder, før banen var fyldt med rasende fans.

Spillere og stab fra begge hold flygtede ned i omklædningsrummet, men vejen ned til spillertunnellen blev bombarderet med tændte romerlys, der ramte spillere, stab og sikkerhedsfolk.

Da samtlige Saint-Étiennes spillere var kommet i sikkerhed, måtte de blive i deres aflåste omklædningsrum i 2,5 timer for at være sikre på, at alle fans havde forladt stadion.

Da spillerne endelig kunne forlade Stade Geoffroy-Guichard, fik de spillere, der i forvejen ikke havde politiovervågning, sendt en politipatrulje ud nær deres bopæl, så de ikke risikerede at blive angrebet.

Det var ikke alle spillere, der nåede at komme ud af banen, før fansene fik fat i dem, og flere blev såret. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix

Fordømmer egne fans

Dagen efter kampen var Saint-Étienne ude at fordømme deres egne fans på deres hjemmeside.

- På trods af en exceptionel og forstærket styrke på næsten 500 sikkerhedsfolk invaderede mange fans banen efter slutfløjt i kampen mod AJ Auxerre. Nogle gjorde sig derefter skyldige i adskillige nedværdigelser og voldshandlinger over for spillets aktører, sikkerhedsfolkene, politiet og offentligheden på Pierre-Faurand-tribunen, skriver klubben og fortsætter:

- ASSE fordømmer kraftigt disse handlinger og giver fuld støtte til de berørte parter - og vil indlede de nødvendige retslige skridt.

Saint-Étienne, der nu kan se frem til en sæson i den næstbedste række i Frankrig, er sammen med Paris Saint Germain det mest vindende hold i Frankrig med ti mesterskaber.

