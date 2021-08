Øv! Må vente på Messi

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

De parisiske fodboldfans og alle andre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Lionel Messi kommer heller ikke i aktion for sin nye klub Paris Saint-Germain i denne spillerunde.

Den franske storklub møder fredag aften Brest på udebane, og der har i ugens løb været spekuleret kraftigt i, hvorvidt Messi ville få sin debut der.

Men det kommer ikke til at ske. Håbet er slukket for denne gang.

Den 34-årige argentiner er ikke i den trup på 23 spillere, som træner Mauricio Pochettino har udtaget til opgøret.

Lionel Messi blev i sidste weekend præsenteret for sit nye publikum i Paris. Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP/Ritzau Scanpix

Lionel Messi er ikke skadet, men har fortsat kun trænet i begrænset omfang i sin nye klub.

Den tidligere Barcelona-spillers første træning i den franske hovedstad var 12. august efter en velfortjent oven på triumfen i Copa América.

Alt tyder på, at Lionel Messis første optræden i Paris-trøjen bliver 29. august lige inden landsholdspausen.

Der spiller Paris Saint-Germain på udebane mod Reims.

På en pressekonference torsdag ville Paris-manager Mauricio Pochettino ikke fortælle, hvorvidt Messi ville få debut allerede fredag.

- Vi får se. Hvad han tilføjer, ved alle. Vi ved, hvad Leo står får. Han er meget positiv og har vænnet sig meget hurtigt til denne gruppe.

- Vi er glade for hans bidrag, lød det fra Mauricio Pochettino, der altså valgte at vente med at udtage sin landsmand.

Paris Saint-Germain indledte sæsonen med en 4-2-sejr over Strasbourg.