Officielt: Arsenal-legende skal styre storklub

Den tidligere franske landsholdsangriber Thierry Henry stod fredag på sidelinjen, da det belgiske landshold i Bruxelles slog Schweiz 2-1 i Nations League.

Lørdag blev det officielt, at han skifter jobbet som belgisk assistenttræner ud med et job som cheftræner for AS Monaco. Kontrakten løber indtil sommeren 2021, skriver den franske klub på sin hjemmeside.

- Hans kendskab til fodbold, hans passion for spillet, hans høje standarder og hans engagement for vores farver har gjort hans nominering til virkelighed.

- Thierry er både opmærksom på opgaven, fremadrettet og ivrig efter at starte i sit nye job. Han kan regne med vores tillid og alt vores støtte til at bringe en ny dynamik til holdet og udføre mission, siger næstformand og administrerende direktør i AS Monaco Vadim Vasilyev til klubbens hjemmeside.

41-årige Henry starter jobbet i Monaco allerede på mandag, og han vil få selskab i trænerteamet af Benficas U23-træner, Joao Carlos Valado Tralhao, og Patrick Kwame Ampadu, der er træner for Arsenals akademi.

- For det første vil jeg takke AS Monaco for at give mig muligheden for at træne denne klub, som er så speciel for mig. Jeg er meget glad for at komme tilbage til AS Monaco og fast besluttet på at imødegå de udfordringer, der står foran os.

- Jeg kan ikke vente med at møde spillerne og begynde at arbejde sammen med dem, siger Henry til Monacos hjemmeside.

Monaco fyrede midt på ugen træner Leonardo Jardim efter en lang række skuffende resultater. Klubben er i øjeblikket placeret som nummer 18 i Ligue 1.

Thierry Henry spillede selv i Monaco fra 1993 til 1999, hvor det blev til 28 mål i 141 kampe for klubben.

