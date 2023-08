Officielt: Daramy skifter til fransk fodbold

Den danske kantspiller Mohamed Daramy bliver et rekordkøb for Stade de Reims, der køber ham i Ajax

Mohamed Daramy scorer et skifte til Stade de Reims.

Den tidligere FC København-spiller kom i klemme i Ajax og har søgt andre veje. De veje er så endt i den franske Ligue 1-klub Reims.

Rygterne gik ellers på, at Daramy skulle spille Premier League i Burnley under Vincent Kompany, men oprykkerne er blevet overhalet indenom af franskmændene.

Rekordindkøb

Stade de Reims har aldrig nogensinde kastet så mange penge efter en spiller, som de gør efter den danske kantspiller.

Ajax bekræfter på sin hjemmeside, at Mohamed Daramy er solgt for 17,5 millioner euro, der svarer til 130 millioner kroner, inklusive bonusser.

Mohamed Daramy skiftede til Ajax sommeren 2021 efter at have brændt Superligaen af for FC København, men 2021/22-sæsonen blev uden succes for kantspilleren.

Daramy blev så udlånt tilbage til FCK i sidste sæson, hvor han lavede ni mål og syv assists, men har ikke kunnet kæmpe sig til en startplads i Ajax, og har nu scoret et fransk skifte.

Du kan se Daramys gamle klub FC København i aktion i Champions League-kvalifikationen eksklusivt på eb.dk.