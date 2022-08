Officielt: Kasper Schmeichel skifter til OGC Nice

Med 478 førsteholdskampe for klubben er Kasper Schmeichel en vaskeægte legende i Leicester City.

Men nu er en æra slut - fra næsten sæson skal den danske landsholdskeeper vogte målet i Nice langs Den Franske Riviera.

Det afslører både OGC Nice og Leicester på Twitter.

Ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano betaler en franske Ligue 1-klub omkring en million pund, cirka 9 millioner danske kroner, for Schmeichel, der får kontrakt frem til 2025.

Dermed blev søndagens testkamp mod Sevilla danskerens sidste optræden for The Foxes. Og her holdt Schmeichel selvfølgelig nullet efter at være blevet skiftet ind i pausen.

Leicester kalder på deres hjemmeside Kasper Schmeichel for 'en af de største spillere i klubbens historie'.

- I gennem hans tid med os og særligt som anfører og viceanfører, har Kasper altid været en spiller, der har været villig til at rejse sig og tage ansvar for at lede holdet. Hans indflydelse og lederskab på og uden for banen siger en del om ham som professionel, som fodboldspiller og som menneske, siger Leicesters bestyrelsesformand Aiyawatt Srivaddhanaprabha til klubbens hjemmeside.

- Det står klart for alle, som har set ham spille, at Kasper har givet alt til Leicester City, hver gang han har spillet, og oplevelserne, som han, klubben og vores fans har delt i de seneste 11 år, betyder, at han altid vil være en del af denne familie, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Tiden i Leicester bød på to altoverskyggende triumfer - FA Cup-trofæet i 2021 og den historisk overraskende Premier League-titel i det magiske år 2016.

To gange er danskeren desuden blevet kåret som sæsonens spiller i klubben - i 2012 og igen i 2017.

Siden 2014 har Schmeichel og Leicester været fast inventar i den bedste engelske række, og ud over mesterskabet i 2016 er det blevet til blandt andet to samlede femtepladser.

Kasper Schmeichel vil næppe glemme året 2016. Her holder han det eftertragtede Premier League-trofæ efter en af de mest overraskende præstationer i fodboldhistorien. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Den foregående sæsons førsteholdsmålmand i Nice, Walter Benítez, skiftede tidligere på sommeren til PSV Eindhoven på en fri transfer.

I første omgang blev den schweiziske landsholdskeeper Yann Sommer kraftigt rygtet til Nice. Dén handel gik imidlertid i vasken, og det fik manager Lucien Favre til at rette blikket mod Schmeichel.

Det er første gang i karrieren, at den refleksstærke dansker skal stå i et mål, der ikke er placeret på et græstæppe i Storbritannien.

Men mon ikke den 35-årige dansker vil finde sig godt tilrette på den franske sydkyst, når han skal forsøge at forhindre stjerner som Neymar og Kylian Mbappé i at score.

OGC Nice hentede for nylig den tidligere Arsenal og Juventus spiller Aaron Ramsey til klubben og er i gang med en større oprustning.

Kasper Schmeichel bliver holdkammerat med landsholdskollegaen Kasper Dolberg.

