Officielt: Kylian Mbappé forlænger med PSG

Kylian Mbappé har valgt at forlænge med Paris Saint-Germain

Nu er det afgjort... Kylian Mbappé bliver i Paris.

Det meddeler Paris Saint-Germain lørdag aften.

Han har længe været rygtet til Real Madrid, men Paris Saint-Germain trak det længste strå og beholder dermed deres verdensstjerne.

Den 23-årige franskmand skriver under på en treårig forlængelse.

Nyheden blev offentliggjort inden holdets kamp mod FC Metz.

PSG's præsident Nasser Al-Khelaifi præsenterede nyheden til konfetti og jubel fra fansene.

- Det er et fantastisk øjeblik i PSG's historie. Mbappé bliver nu en hjørnesten i klubbens projekt i mange år fremover, både på og uden for banen, sagde han.

Og ud fra hovedpersonens egne ord efter offentliggørelsen, lyder det ikke som om, at han har været i tvivl om beslutningen.

- Jeg har altid sagt, at Paris er mit hjem. Jeg vil vinde titler og have det sjovt sammen med jer (fansene, red.). Tak, sagde Mbappé lige inden PSG's sidste kamp i sæsonen.

Nasser Al-Khelaifi og Kylian Mbappé offentliggør forlængelsen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Lønnen er stadig uvis, men Goal.com har tidligere berettet om, at Mbappé angiveligt får 50 millioner euro årligt, svarende til 372 millioner kroner.

Det er over en million kroner om dagen.

Til sammenligning får Lionel Messi cirka 40 millioner euro årligt, og Neymar får cirka 47 millioner euro årligt.

Personligt opkald

Real Madrid og præsident Florentino Pérez har altså ikke formået at overbevise franskmanden om, at et skifte til Los Blancos er det rigtige valg.

Ifølge transferjounalisten Fabrizio Romano ringede Kylian Mbappé selv til Pérez lørdag eftermiddag for at meddele ham, at han ville forlænge med PSG.

Og man forstår godt, at Real Madrid ville have fingrene i angriberen.

Mbappé har scoret 168 mål i 216 kampe for PSG, og han har allerede cementeret sin plads som en af verdens bedste angribere.

Og han bliver højst sandsynligt ved at smække kasser ind. Stadig i en PSG-trøje.

