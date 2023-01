Overraskende nederlag

Spændingen om det franske mesterskab er tilbage, efter at det nytårsdag lykkedes Lens at vinde 3-1 på hjemmebane over Paris Saint-Germain.

Det var det første nederlag for PSG i denne sæson, og man skal helt tilbage til 20. marts sidste år for at finde det seneste nederlag på tværs af alle turneringer. Dengang tabte holdet til Monaco.

PSG var uden verdensmesteren Lionel Messi og den brasilianske stjerneangriber Neymar, så parisernes offensiv var stærkt svækket trods Kylian Mbappés tilstedeværelse.

Messi har fået lov til at få en del ekstra fridage efter Argentinas VM-titel. Neymar afsonede karantæne efter et rødt kort i den seneste ligakamp.

Lens greb sin chance og kom foran 1-0 efter blot fem minutter ved Przemyslaw Frankowski.

Føringen holdt dog ikke længe, da den tidligere Vejle-angriber Hugo Ekitike udlignede bare tre minutter senere.

Efter lidt under en halv time gjorde Lens-angriberen Lois Openda det til 2-1, inden holdkammeraten Alexis Claude-Maurice cementerede sejren kort inde i anden halvleg.

PSG havde inden nederlaget vundet de seneste seks ligakampe og topper stadig den bedste franske fodboldrække, men forspringet er nu skrumpet ind.

Med sejren har Lens på andenpladsen nu 40 point efter 17 kampe. Det er blot fire point færre end PSG, der dog har fordel af en markant bedre målscore.

Lens har ligesom PSG kun tabt en enkelt ligakamp i denne sæson.