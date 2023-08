Portugisisk målsluger skal fylde PSG-hul efter Messi

Det bliver en af de mest lovende angribere i europæisk fodbold, der skal være med til at sørge for, at Paris Saint-Germain kommer problemfrit over afskeden med Lionel Messi.

Mandag aften meddeler den franske mesterklub på sin hjemmeside, at den har hentet den 22-årige portugiser Goncalo Ramos på en lejeaftale, der løber i hele den kommende sæson.

- Det er et kæmpe stort øjeblik for mig at skifte til PSG. Det er en af de største og bedste klubber i verden, siger Goncalo Ramos.

Lever Goncalo Ramos op til forventningerne, har PSG sikret en købsoption, så klubben kan hente ham permanent efter sæsonen. I første omgang betaler PSG ifølge L'Equipe lidt over 100 millioner kroner plus løn for at leje angriberen.

Det beløb skal ifølge avisen næsten femdobles, hvis han skal skifte permanent til PSG.

Angriberen har spillet 106 kampe for Benfica og scoret 41 mål og lagt op til 16 mål. Tre af målene blev scoret mod FC Midtjylland i en Champions League-kvalifikationskamp sidste år.

Han spiller også for Portugals landshold. Under sidste års VM i Qatar fik han chancen i ottendedelsfinalen i stedet for Cristiano Ronaldo, og Goncalo Ramos kvitterede for tilliden ved at score hattrick.

I Paris Saint-Germain forventes han ideelt at skulle spille i en frontkæde med Neymar og Kylian Mbappé.