Præsidenten blander sig: Vil holde på Mbappé

Emmanuel Macron prøver nu igen at få Kylian Mbappé til at blive i fransk fodbold

Det ser ud til, vi render ind i endnu en sommer fyldt med rygter om Kylian Mbappés fremtid.

Brevet, som han sendte til Paris Saint-Germains ledelse mandag, hvori han bekræftede, at han ikke vil gøre brug af sin option til at forlænge kontrakten til 2025, har for alvor sat gang i spekulationer.

Igen.

Ganske som sidste år.

For hvis han dermed har kontraktudløb næste år, og det åbenbart er definitivt, så vil det betyde, at PSG skal af med ham i denne sommerpause, hvis de vil tjene penge på ham.

Og selvom de har penge som skidt, så er det ikke usandsynligt, at de gerne vil tjene en 700-800-900 millioner kroner på et salg. Ja, runder de milliarden, gør det nok heller ikke noget.

Men der er kræfter i Frankrig, der gerne ser, han bliver.

Magtfulde kræfter.

Selveste Emmanuel Macron, præsidenten i Frankrig, er én af dem.

Foto: Yoan Valat/AFP/Ritzau Scanpix

Han blev spurgt af en ung fan i Paris onsdag, og Macron kunne have undladt at svare, men han lod ifølge flere franske medier vide, at han vil forsøge 'at skubbe til Mbappé', så han fortsætter karrieren i den franske hovedstad.

Sidste sommer afslørede Mbappé, at han havde talt med netop Macron og dennes forgænger Nicolas Sarkozy om sine muligheder.

Begge opfordrede ham til at blive i Paris, hvilket han endte med at gøre.