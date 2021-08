PSG bekræfter: Messi er ikke med

Tidligere på ugen foretog Lionel Messi sit opsigtsvækkende skifte til Paris Saint-Germain, hvor han er udset til at forme en stjernetrio i front sammen med Neymar og Kylian Mbappé.

Men i første omgang bliver der hverken tale om en trio eller en duo. Mbappé er den eneste af de tre stjerner, som er i truppen til lørdagens hjemmekamp i ligaen mod Strasbourg.

Lionel Messi har holdt ferie, siden han og Argentina vandt Copa America for en lille måneds tid siden, og allerede ved præsentationen meldte FC Barcelona-ikonet selv ud, at han ikke var klar til at spille endnu.

Derfor er der ikke noget overraskende i, at argentineren indleder sin PSG-tilværelse med en tur på tribunen.

Mangler adskillige stjerner

Her tager han plads sammen med Neymar, som var med på det brasilianske hold, der tabte finalen til netop Argentina. Ifølge franske medier har Neymar ikke holdt sin form ret godt ved lige sidenhen.

PSG har hentet flere store navne denne sommer, men fansene får lov at vente på de fleste af dem lidt endnu.

Også den mangeårige Real Madrid-forsvarsgeneral Sergio Ramos og AC Milans stjernemålmand Gianluigi Donnarumma sidder over lørdag.

Det samme gør etablerede navne som Idrissa Gueye, Leandro Paredes og Angel Di Maria.

PSG indledte sæsonen med en 2-1-sejr ude over Troyes.