PSG bekræfter: Ufatteligt stort bud på Mbappé

Al Hilal har sendt et svimlende bud på den franske verdensstjerne Kylian Mbappé

Det kan ikke passe.

Det må ikke passe.

Men den er altså god nok.

Kylian Mbappé kan meget vel være den næste fodbold-notabilitet, der skriver kontrakt med en saudiarabisk klub.

Først var det den italienske transfer-journalist Fabrizio Romano og derpå Sky Sports i England samt L'Équipe i Frankrig, der kunne fortælle, at Paris Saint-Germain, der har papir på den franske målmaskine, har modtaget et latterligt, højt bud.

300 millioner euro - svarende til 2,2 mia. kroner. For en enkelt sæson vel at mærke.

Og nu har PSG selv bekræftet, at man har modtaget og accepteret buddet.

Der er andre interesserede. Real Madrid er velkendt. Men også klubber som Tottenham Hotspur, FC Barcelona og Manchester United skulle være klar, hvis altså man kan finde pengene.

Annonce:

Det har Al Hilal ikke problemer med. Og argumentet med, at det er en liga, hvor der ikke render synderligt mange kendte og dygtige spillere rundt, er også aftaget betragteligt over de seneste måneder.

Det rene galimatias

Men det bliver værre og vildere endnu, for nu skal vi til Mbappés løn. Den er nemlig også af en anden verden.

Han skulle efter sigende, og det har PSG eller andre parter i sagen ikke bekræftet, have fået stillet i udsigt, at han på en enkelt sæson vil tjene 700 millioner euro ...

Når de 12 måneder så er gået, kan han kvit og frit rejse igen - eksempelvis til Real Madrid, der så kan hente ham gratis.

Mbappé er ikke en del af PSG-truppen, mens disse linjer skrives. Han har et år tilbage af sin kontrakt, og det er lige så velkendt, at han gerne vil ud af den, når det kan lade sig gøre.

Kan man få 300 millioner euro ud af det, burde det være en mulighed.

Franske L'Équipe mener at vide, at PSG også har accepteret buddet, mens det er anderledes uklart, om Mbappé rent faktisk har lyst til at bo og spille i Saudi-Arabien.

Men med udsigt til en årsløn på 700 millioner euro (5,2 mia. kroner), overvejer han det nu nok.

Det svarer i øvrigt til:

14 millioner kroner. Om dagen.

Eller en timeløn på 595.000 kroner - eller 164 kroner i sekundet.