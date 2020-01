PSG-boss: Cavani ønsker at forlade os

Angriberen Edinson Cavani har meddelt Paris Saint-Germain, at han ønsker at forlade den franske fodboldklub.

Det bekræftede PSG-sportsdirektør Leonardo efter søndagens pokalsejr på 1-0 ude over Lorient.

- Det er sandt, at han har spurgt om lov til at forlade os. Vi overvejer situationen.

- Det er også sandt, at der har været en forespørgsel fra Atlético Madrid, siger Leonardo til det franske nyhedsbureau AFP.

Sportsdirektøren forklarer, at PSG ikke ønsker, at Cavani forlader klubben, men at man vil lytte til ham, fordi respekten for spilleren er så stor.

Cavani vil gerne væk fra den franske hovedstad. Foto: Marko Drobnjakovic/AP

Cavani er med 198 mål den spiller, der har scoret flest mål for PSG i klubbens historie.

Cavani har på det seneste mistet sin stamplads i angrebet til Mauro Icardi, der er lejet i Inter.

PSG-træner Thomas Tuchel håber på at kunne råde over den 32-årige målræv, men fortæller også, at han ikke ved, om Cavani er i klubben i februar.

- Jeg har sagt meget om dette, og jeg gider ikke at gentage mig selv om samme emne.

- Hvis vi ønsker at nå vores mål og vinde så mange trofæer som muligt, så er det bedst, at vi beholder Cavani, siger Tuchel.

Cavanis kontrakt med PSG udløber til sommer.

