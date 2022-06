PSG-ejer: Derfor blev Mbappé

Kylian Mbappé havde muligheden for at tjene flere penge i Real Madrid, hævder PSG-ejer Nasser Al-Khelaifi

Det vil være direkte løgn at påstå, at kærligheden blomstrer mellem Paris Saint-Germain og toppen af spansk fodbold.

Sagaen om Kylian Mbappés fremtid, der som bekendt sluttede 21. maj, da han forlængede med den franske mesterklub, tærede alvorligt på relationen mellem især PSG og Real Madrid - men også til La Liga og præsidenten Javier Tebas.

Han har langet voldsomt ud efter ledelsen i Paris Saint-Germain og indberettet franskmændene til UEFA for brud på Financial Fair Play-reglerne.

I Paris sidder ejer Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi - eller bare Nasser Al-Khelaifi blandt venner - og trækker på skuldrene.

Også muligheder i England

Han har penge som skidt, han har Lionel Messi, Neymar og altså fortsat også Kylian Mbappé. Og spansk kritik er som fluer på en varm sommerdag. Det bliver verfet væk med ydersiden af hånden.

- Kylian blev ikke for pengenes skyld. Madrids tilbud var bedre end vores. Han er vores spiller, og der var også muligheder i England udover Madrid, men han har valgt PSG, og vi har ikke talt om penge med ham eller hans familie før til allersidst, siger klubejeren til Marca, der har interviewet ham.

Da den sensationelle forlængelse var en kendsgerning (og den var vitterlig sensationel), begyndte rygterne om Mbappés kontrakt at svirre. For det hed sig, at stjernen havde fået indflydelse på indkøb af spillere, udpegelsen af en ny træner og flere andre ting.

Indflydelse der måske kan forekomme under fire øjne på chefens kontor, men som aldrig tidligere har været nedfældet på et stykke papir.

Al-Khelaifi verfer med ydersiden af hånden igen.

Mbappé i aktion for Frankrig i Nations League tidligere i juni. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

- Kylian var mest af alt interesseret i projektet, fodbold og sport. Han er pariser, han er fransk, og han ville blive her for at repræsentere byen og sit land, hans klub, og hvad der er blevet sagt om ham er ikke fair. For dem (spillerne, red.) er penge ikke det vigtigste, de vil vinde, og de vil have et projekt.

Afviste 1,3 mia.

Jamen, så tror vi da på det. Al-Khelaifi påstår, at han gennem halvandet år har vidst, at Mbappé ville blive. Selv da det spidsede til med rygter om Madrid, og at Mbappé var på tur til den spanske hovedstad.

- Sidste sommer tilbød de 170 eller 180 millioner (euro – svarende til 1,2-1,3 mia. kroner), hvilket vil sige, at Madrids tilbud plus hans løn var bedre end vores. Jeg afviste 180 mio. euro, og folk sagde til mig, at jeg var skør. Folk jeg stolede på.

- Men jeg gjorde det, fordi jeg var sikker på, at Kylian ville blive, fordi jeg kender ham og hans familie godt, og jeg ved, hvad han vil. Kylian er meget seriøs, professionel, og han vil bare spille og vinde. Han er ligeglad med pengene ...

