PSG forsvarer fransk mesterskab uden at spille

For ottende gang i klubbens historie er Paris Saint-Germain fransk mester i fodbold.

Det andet mesterskab i træk og det sjette i de seneste syv sæsoner kunne hovedstadsklubben fejre uden at spille søndag eftermiddag.

Her tabte forfølgerne Lille nemlig point i udekampen mod Toulouse. Opgøret endte 0-0, og dermed forsvandt Lilles teoretiske mulighed for at hente mastodonten PSG.

Undervejs var Lille ellers på vej til at udskyde PSG's mesterskabsfest i yderligere nogle timer, for Lille fik bolden i mål.

Scoringen blev annulleret, da dommeren via videosystemet VAR kunne se, at bolden undervejs var blevet ramt med hånden.

I tilfælde af en Lille-sejr kunne PSG selv have afgjort Ligue 1 søndag aften, hvor klubben på hjemmebane møder Monaco.

PSG har selv forspildt tre muligheder for at vinde titlen. Først spillede klubben 2-2 hjemme mod Strasbourg, og det blev fulgt op af nederlag på 1-5 og 2-3 ude mod henholdsvis Lille og Nantes.

